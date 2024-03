REDUÇÃO DE TEMPERATURA

Tchau, calor! Frente fria deve atingir Salvador nesta semana

Previsão também aponta para aumento de chuvas

Publicado em 27 de março de 2024 às 15:24

Frente fria deve atingir Salvador, segundo a Codesal; Salvamar alerta a população Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

É hora de tirar os agasalhos do guarda-roupa. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu a previsão do tempo para esta semana na capital baiana e a probabilidade é de aumento gradual das chuvas e redução da temperatura. Segundo análise do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, as condições devem se manter desta forma até o final de março e na primeira quinzena de abril.

Ainda de acordo com a Codesal, as chuvas deverão superar a normal climatológica de 143,7 mm, devido à formação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e outros sistemas meteorológicos.

Até esta quarta-feira (27), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia e há risco para alagamentos pontuais e deslizamentos de terra. Na quinta-feira (28), estão previstas chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia, também com risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Entre sexta-feira (29) e sábado (30), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. No domingo (31), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 24 °C (mínima) e 32 °C (máxima).

Alerta para cuidados no mar

Com essa frente fria e o feriadão da Semana Santa, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) reforça os cuidados com o banho de mar, especialmente com a maré de março.

“Com a chegada de março, as frentes frias acabam alterando de maneira exponencial o comportamento do mar, que se torna mais perigoso. Quando isso acontece junto com a lua cheia ou a lua nova, o mar se torna ainda mais perigoso. As marés ficam maiores, o mar avança mais sobre a faixa de areia, podendo derrubar barracas”, afirma o coordenador, Kailani Dantas.

Ele lembra que, especialmente no litoral, alguns pontos registram incidentes causados pela maré de março. “Nesse período, é bom ficar atento a esses momentos de chuva, de frente fria e, se possível, evitar o banho de mar. Caso contrário, sugiro buscar um posto salva-vidas e tomar banho sempre ali próximo, perto de um local que tenha salvaguarda. Além disso, é importante ficar sempre atento às bandeiras de perigo, evitar se expor ao máximo, não ficar próximo de pedras, rochedos. Desse modo, você consegue ter uma praia segura”, diz.

Semana Santa

Dantas reforça que, no feriado da Semana Santa, muitas pessoas participam do chamado “baba do vinho” na orla da cidade. Como estes festejos costumam acontecer muito cedo, a Salvamar vai contar com um esquema de beach patrol, que são rondas nas praias antes da ativação dos postos.

Estrutura

A Salvamar dispõe de 270 agentes distribuídos em 35 postos ao longo de 28 km de orla, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). Outros quatro postos móveis atuam diariamente e servem também a eventos do município.

A estrutura é composta por moto aquática, pranchões, pés-de-pato, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes. Os salva-vidas também realizam medidas preventivas, educacionais, de orientação e de salvamento em ambientes aquáticos, evitando afogamentos e preservando a vida de quem estiver em perigo.

Contato