PERIGO POTENCIAL

Novo alerta de chuvas intensas é emitido para parte do litoral e Oeste baiano

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas agora em parte do litoral e oeste da Bahia. Ao todo, 56 municípios baianos estão sob aviso, incluindo Porto Seguro, Barreiras e Itabuna. As regiões do Vale São-Franciscano, Sul, Centro-Sul e Oeste do estado também serão atingidas.