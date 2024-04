TEMPORAL

Em horas, Salvador registra um terço da chuva esperada para abril; confira previsão

Ocorrência foi na madrugada de terça (2)

Publicado em 3 de abril de 2024 às 14:12

Sistema atmosférico faz chover em poucas horas cerca de um terço do esperado para abril Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Devido às fortes chuvas que atingiram Salvador na madrugada desta terça-feira (2), os maiores acumulados ficaram, em poucas horas, acima dos 100 mm em localidades como Federação (113,1mm), Ondina (111,2mm) e Campinas de Brotas (104,8mm). A média histórica para todo o mês de abril é de 284,9mm.

Outros bairros também registraram, no intervalo de 24 horas, significativos volumes de chuvas, como Brotas (99mm), Pituba – Parque da Cidade (92,8mm) e Engenho Velho de Brotas (90mm). Os dados, atualizados às 16h30, são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

As chuvas ocorreram devido à formação de um Complexo Convectivo de Mesoescala (CCM) na atmosfera e que tiveram origem na região do Recôncavo. O sistema pode durar várias horas e são caracterizados por intensas atividades convectivas, como chuvas intensas, trovoadas, rajadas de vento e, às vezes, granizo.

“O sistema atmosférico trouxe muita chuva para Salvador se compararmos com a média histórica de abril que é de 284,9mm. Tivemos 107 mm no intervalo de 2 a 3 horas, cerca de um terço do que é esperado para todo o mês. É claro que muita chuva num curto espaço de tempo trouxe muitos transtornos para a nossa cidade como alagamentos.

No entanto, Salvador se mostrou preparada nas áreas de encostas, com as contenções, geomantas e limpezas de canais”, afirmou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Previsão

Para amanhã, quarta-feira (3), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

Ocorrências

Não houve disparo de sirenes do Sistema de Alerta e Alarme. Também não foi registrada a ocorrência de granizos. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no link www.codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/boletins.

