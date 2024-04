NUVENS CARREGADAS

Depois do calor, a chuva forte: entenda a mudança de tempo em Salvador

A instabilidade climática é resultado da mistura do calor e da umidade, como explica o meteorologista Aldírio Almeida, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). “As altas temperaturas, somadas ao aporte de umidade vinda do oceano, contribuíram para a formação de nuvens mais carregadas e com descargas atmosféricas”, diz.