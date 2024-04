SAÚDE BUCAL

CEO Federação oferece serviço de raio-x panorâmico de forma gratuita

Os interessados em fazer raio X panorâmico podem acessar o exame gratuitamente no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Federação. O agendamento do exame deve ser feito presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Travessa Barão do Triunfo, 54, Federação, ou pelos telefones (71) 3202-0777 ou (71) 99685-0230.