SENATRAN

Como verificar se o exame toxicológico está em dia

138,3 mil motoristas das categorias C, D e E estão com exames pendentes na Bahia

Os sistemas eletrônicos dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) são responsáveis por verificar o cumprimento dos prazos, com a possibilidade de aplicar penalidades após o término do prazo estabelecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Para verificar se o exame toxicológico está dia, basta seguir os seguintes passos:

Caso a validade da CNH expire entre janeiro e junho, os condutores irregulares serão multados a partir de 1° maio. No caso de motoristas com CNH vencendo entre julho e dezembro, as multas serão emitidas a partir de 31 de maio. Em caso de não realização, os condutores estarão sujeitos a multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na CNH. A multa estava suspensa até dezembro de 2022, mas voltou a vigorar em outubro do ano passado por decisão do Congresso Nacional.