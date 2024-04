SURTO NA BAHIA

Conheça o maruim, mosquito que transmite a febre oropouche e é similar ao aedes aegypti

A cidade que mais registra casos de febre oropouche é Teolândia, com 22 ocorrências. O município é conhecido como Terra da Banana, com produção anual da fruta em torno de 36 mil toneladas por ano. A principal festa da cidade, inclusive, é batizada de Festa da Banana.

Ambientes quentes e úmidos facilitam a proliferação dos mosquitos. “Desde o final do ano passado, estados do Norte do Brasil já registraram surtos da doença e a tendência era que o vírus se espalhasse. O interior da Bahia tem grande incidência do mosquito, por isso, já era esperado”, explica o virologista Gubio Soares.