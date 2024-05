Educação

Bahia alfabetiza pouco mais de um terço das crianças no período correto

Dados do Inep indicam que estado ainda não superou índices negativos da pandemia

Donaldson Gomes

Publicado em 28 de maio de 2024 às 17:30

Camilo Santana, ministro da Educação Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Depois de quatro anos, o Brasil conseguiu superar o impacto da pandemia nos índices de alfabetização de crianças, de acordo com a Pesquisa Alfabetiza Brasil, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A Bahia, ainda não. O estado segue como o penúltimo pior na capacidade de alfabetizar as crianças no final do 2º ano do ensino fundamental. No ano passado, apenas 37% dos alunos da rede pública estadual sabiam ler e escrever adequadamente.

Mesmo antes da pandemia, menos da metade dos estudantes de escolas públicas baianas encerravam o 2º ano do ensino fundamental lendo e escrevendo adequadamente. De acordo com a pesquisa do Inep, apenas 41% atigiram o objetivo. Em 2021, o desempenho caiu para 24% do total, o que indicava que a cada quatro alunos, três não conseguiam superar o analfabetismo.

Segundo a pesquisa, 85% dos estudantes baianos estudam em unidades da rede pública de ensino.

Para atender ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a Bahia vai precisar sair dos atuais 37% para 43% agora em 2024, chegando a 50% em 2025. A meta é alcançar 80% de sucesso até 2030.

Nacionalmente, a Pesquisa indicou que 56% das crianças foram alfabetizadas no período correto. Em 2019, este índice era de 55% e caiu para 36% durante a pandemia.

“Em 2019, o percentual de estudantes alfabetizados na rede pública do país era de 55%, percentual que, com a pandemia, caiu para 36% em 2021. Em 2023, retomamos ao patamar anterior, subindo para 56%”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana, ao abrir a reunião com os governadores no Palácio do Planalto, durante a apresentação de resultados do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

O resultado, segundo ele, mostra que o país avançou no sentido de amenizar os efeitos negativos da pandemia para a alfabetização de estudantes ao fim do 2° ano do ensino fundamental e, com isso, favorecer a recomposição de aprendizagens, com ênfase na alfabetização de todas as crianças matriculadas no 3°, 4° e 5° anos afetadas pela pandemia.

O compromisso foi lançado no início do ano passado e já teve a adesão de 100% dos estados e de 99,8% dos municípios. “Falta ainda um município do Mato Grosso, sete municípios de São Paulo e um de Santa Catarina. Mas o resultado mostra o desejo de prefeitos e governadores de construir essa política nacional, independentemente de questões partidárias, políticas ou ideológicas”, destacou Santana ao ressaltar que o protagonismo do programa pertence a estados e municípios.

De acordo com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada objetiva garantir o direito à alfabetização de todas as crianças do país. Em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios, seu foco está em assegurar que todos os estudantes brasileiros estejam alfabetizados ao final do 2° ano do ensino fundamental, além de recompor as aprendizagens, com ênfase na alfabetização de todas as crianças matriculadas no 3°, 4° e 5° ano afetadas pela pandemia.

A Pesquisa Alfabetiza Brasil foi realizada pelo Inep para determinar o ponto de corte que indica a alfabetização de uma criança ao final do 2º ano do ensino fundamental. O padrão nacional de desempenho da criança alfabetizada foi estabelecido em 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A partir dessa definição, foi possível a proposição de metas anuais para os entes federados, considerando os percentuais de estudantes que apresentaram desempenho igual ou superior ao do ponto de corte, até que atinjam a totalidade das crianças alfabetizadas em 2030.