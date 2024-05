Homem é preso por tentar matar criança de dois anos em Teixeira de Freitas

O crime aconteceu, no último dia 14, na residência em que a vítima e seu ex-padrasto moravam, no bairro de Liberdade II. O homem teria sufocado a menina e a agrediu com socos no abdômen, sendo contido por uma vizinha.