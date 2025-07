CRIME

Emboscada: homem é perseguido e morto a tiros na saída do trabalho em Dias D’Ávila

Vítima chegou a pular muro para tentar fugir

O fim de expediente de Gildeon Lopes Santana, 31 anos, na cidade de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), terminou de maneira brutal na tarde de quinta-feira (3). Na saída do trabalho, por volta das 15h, ele foi perseguido e morto a tiros por homens armados na Rua Santa Teresinha, no bairro de Imbassaí. >

De acordo com fonte policial, o crime foi cometido por homens encapuzados. “Foi uma emboscada porque eles sabiam onde Gildeon trabalhava e que horas ele saía. Estavam em um carro e desceram na hora que viram ele passando. No susto, Gildeon tentou fugir e até pulou um muro, mas a perseguição continuou e conseguiram alncançá-lo”, conta, sem se identificar.>

O bairro de Imbassaí tem ação da facção do Comando Vermelho (CV), mas não há confirmação se o ataque seria do grupo. A fonte explica que, apesar de estar trabalhando e não ter envolvimento com o crime no momento, Gildeon tinha passagem e já atuou no tráfico de drogas anteriormente, o que indica que o crime seria um acerto de contas.>