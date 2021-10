Mudança de ares: Pessoas acima dos 55 anos apostam em novas profissões

Isabel Cristina Guimarães, 57 anos, não pode reclamar de tédio na vida. Pelo menos no âmbito profissional. Após se formar em medicina veterinária, ocupou por três décadas cargos de chefia no Centro de Controle de Zoonoses, órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Em paralelo, fez mestrado, doutorado, foi estudar na Suíça... Tudo isso parecia apenas um ensaio para chegar ao ponto onde está hoje. Depois de se especializar em Psicologia Analítica, agora ela se reconhece como terapeuta junguiana.

“Mesmo com o sucesso na vida profissional, senti necessidade de conhecer um pouco mais da alma humana, com o objetivo de melhorar minha qualidade, não apenas na profissão, mas como pessoa”, conta a pisciana convicta. A aposentadoria veio no ano passado. Em sua nova área de atuação, ela ministra cursos e palestras, organiza viagens e orienta grupos de mulheres e de contação de histórias; além de ter lançado dois livros. O mais recente, de poesia. Ao falar de 'Poema para Você - Poesia para Sentir e Colorir' (Editora Pinaúna), a alegria transborda num sorriso largo.

Isabel Guimarães lançou um livro de poesias (Foto: Verena Guimarães/Divulgação)

Isabel fez um percurso parecido com o de muitas pessoas que passaram dos 55 e, por razões diversas, procuraram se recolocar em espaços profissionais diferentes dos que estavam acostumados. Maria Dalva da Conceição Messias, 69, nunca parou de trabalhar. Em 2011, porém, depois de se aposentar e se separar, veio a dificuldade financeira. “A aposentadoria por si só não cobria as contas. Tive que me reorganizar por necessidade”, relembra. Após 26 anos em sala de aula, ela colocou em prática o olhar político que desenvolveu lidando com comunidades. Passou a trabalhar como assessora parlamentar, na Câmara de Vereadores de Salvador e, atualmente, está na Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) da Bahia.

Maria Dalva acredita que manter-se em atividade profissional só trouxe vantagens, “ainda mais para uma mulher de 69 anos”, ressalta. “Você consegue estar sempre atualizada, convivendo com pessoas de idades diferentes, com outros pensamentos e vivências. É uma maneira de turbinar a vida”, empolga-se. Nos momentos de lazer, seus locais preferidos são o teatro, shows e feiras livres.

Benefícios cognitivos

Estar ativo, desenvolvendo atividades profissionais por mais tempo, traz muitos benefícios e estudos científicos comprovam isso. Tem até quem recomende adiar a aposentadoria. “Os resultados não são sempre concordantes (com o adiamento da aposentadoria), porém, em relação a um ponto não há dúvida: manter atividades cognitivas desafiadoras favorece o desenvolvimento de maior reserva cognitiva, protegendo contra demências”, explica o neurologista e neurocientista Ivar Brandi. “O conselho para todos os indivíduos, trabalhadores, aposentados ou não, é permanecer com desafios cognitivos frequentes, vínculos sociais e atividade física”, sugere.

Francisco Teixeira leva esses conselhos a sério. Aos 66, o ex-professor da faculdade de Administração da UFBA faz natação, pilates, caminhada e não para de desenvolver projetos. Após se aposentar como docente de pós-graduação, pesquisador e consultor, ele descobriu na zona rural da Chapada Diamantina, onde morou por três anos, o material natural e humano necessário para escrever seu primeiro livro, ‘Chapada, Lavras, Diamantes – Percurso Histórico de uma Região Sertaneja' (Solisluna Editora), lançado no ano passado.

Francisco pretende publicar romance (Foto: Alem Silva/Divulgação)

A publicação de artigos em revistas e livros da área acadêmica não é algo novo para o professor aposentado, mas ter um livro autoral foi um sonho que se tornou realidade. “Depois que me aposentei, essa ideia de escrever e publicar ganhou uma outra direção, porque eu resolvi não escrever mais os chamados trabalhos acadêmicos”, diz. A expectativa agora é para que a editora aprove a sua segunda obra. Desta vez, um romance.

Graduado em Engenharia Química e pós-graduado em Administração e em Redes de Computadores, José Guedes, 68, sempre trabalhou com informática. Ele chegou a abrir seu próprio negócio, em Fortaleza, onde ficou por três anos. Quando tinha 61, Guedes foi aprovado em um concurso na Bahiagás, Companhia de Gás da Bahia, passando para a área jurídica da empresa, como Técnico de Processos Organizacionais. A mudança foi bem-vinda. “É um cargo de nível médio, que eu ocupo com muito orgulho, dedicação e prazer”, afirma.

Mudar de ares, mesmo que por razões financeiras, foi importante para José Guedes: "Principalmente porque estou tendo a oportunidade de passar a minha experiência para os mais novos, bem como de aprender coisas novas. Pessoalmente, tem sido fabuloso o convívio com pessoas carinhosas e acolhedoras”.

Etarismo

Guedes, felizmente, não passou por nenhuma situação de etarismo, nome que se dá ao preconceito contra idosos. No Brasil, é considerada idosa a pessoa a partir de 60 anos. Por aqui, o tema ainda é pouco conhecido. Segundo estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada duas pessoas no mundo já foi discriminada por conta de sua idade. A pesquisa aponta que, no Brasil, mesmo quem ainda não chegou à terceira idade, mas passou dos 50, se disse vítima de preconceito pelo simples fato de estar envelhecendo. O dado dá conta de 16,8% dos brasileiros.

O etarismo - também conhecido por ageísmo ou idadismo - pode se manifestar de diversas formas, em ações explícitas ou veladas, em casa ou no ambiente corporativo, através de frases como: ‘você não tem mais idade para isso’.

“Atitudes carregadas de preconceito etário acarretam impactos na saúde, no desempenho cognitivo e na qualidade de vida das pessoas idosas”, destaca a gerontóloga Graça Senna. Segundo ela, o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, aponta para uma transformação significativa em nossa pirâmide etária, o que deverá refletir também no mercado de trabalho. “Haverá um aumento na idade média da força de trabalho e uma diminuição de trabalhadores mais jovens”, garante.

Há vagas

De olho nesse cenário - e movido pela admiração pela avó, que trabalhou até os 82 anos - Mórris Litvak criou a Maturi (www.maturi.com.br), plataforma digital de trabalho e treinamento voltada exclusivamente para pessoas acima de 50 anos. “Inspirado pela história de vida da minha avó, comecei a me interessar pela questão do envelhecimento, longevidade, estudar o assunto. Descobri que o mundo estava envelhecendo e pouco se falava sobre isso. Percebi que as pessoas com mais de 50 sofrem muito preconceito, com dificuldade de se manter e se recolocar muito grande, mesmo a gente vivendo cada vez mais”, conta.

As vagas ofertadas na plataforma são para áreas diversas, como vendas, atendimento ao cliente, tecnologia, gestão, desenvolvimento de produtos, assistente e secretária/o. Além das oportunidades oferecidas para profissionais 50+, também são realizados treinamentos e consultoria para empresas a respeito de diversidade etária, integração geracional, atualização e integração dessas pessoas e preparação para a aposentadoria. Mais de 160 mil brasileiros utilizam a plataforma, que é gratuita.

Novos tempos. Nos adaptemos a eles. Como diz a canção de Arnaldo Antunes: “a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer”.