Muito além do Axé Music: Marrom fala sobre o 'Lado B de Ivete Sangalo'

Ivete Sangalo completou 50 anos em 2022 e ao longo da sua carreira a cantora baiana quebrou barreiras e foi muito além do Axé Music

E durante seus anos de estrada, Osmar Marrom Martins esteve presente em grandes momentos e acompanhou a participação de Veveta em festivais fora do país e sua parceria com artistas de outros gêneros musicais.



Nesse 8º episódio do 'Lado B de Marrom', ele apresenta para os ouvintes o 'Lado B de Ivete'. O programa desse mês explora uma versão da cantora fora do circuito da Bahia e Marrom lembra de suas idas para apresentações no Rock in Rio em Lisboa, Madrid e Las Vegas, além do famoso show no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Ivete e Priscila Alcântara, vencedora da 1ª edição do The Masked Singer Brasil (Foto: Kelly Fuzaro/TV Globo)

O jornalista comenta sobre a participação dela como atriz e apresentadora ao longo dos últimos anos, e explica o que torna Ivete Sangalo uma artista cativante, capaz de atrair públicos tão diferentes espalhados pelo Brasil, e que já está marcada como uma figura icônica para diversas gerações no Brasil.

O episódio teve produção de Osmar Marrom Martins e Vinícius Harfush, que também cuidou da edição do programa.

O podcast Lado B de Marrom traz sempre um bate-papo irreverente sobre cultura. Rock, quadrinhos, futebol, teatro, turismo, cinema. Ou seja: sobre tudo o que Osmar Martins gosta de ver, ouvir e acompanhar e que vai muito além do Axé Music e do Carnaval.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.