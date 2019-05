Mulher de Polanski critica Tarantino por filme: 'Usando a vida trágica de alguém'

Esposa de Roman Polanski, a atriz Emmanuelle Seigner fez um texto criticando o diretor Quentin Tarantino por não ter consultado seu marido sobre o filme "Era uma vez em Hollywood". Nono longa da carreira de Tarantino, o filme conta a história do assassinato da atriz Sharon Tate (Margot Robbie) por uma seita em 1969. Tate era mulher de Polanski e estava grávida do diretor polonês, que no dia do crime estava viajando.

No Instagram, Seigner escreveu que Tarantino estava "usando a vida trágica de alguém e depois andando por cima deles" para contar sua história. Para ela, o diretor americano deveria ter conversado com Polanski sobre como seu filme abordaria o evento, tão traumático para o polonês. “Eu estou apenas dizendo que não os incomoda (em Hollywood) fazer um filme que fale sobre Roman e sua trágica história... enquanto ao mesmo tempo eles fizeram dele um pária. E tudo sem consultá-lo, é claro”, escreveu.

A referência a Polanski ser um "pária" em Hollywood é por conta de uma condenção de estupro do diretor ainda nos anos 1970. Ele foi acusado de ter violentado uma menina de 13 anos em 1977, chegou a cumprir parte da pena, mas deixou os EUA antes de quitar sua dívida com a Justiça. Por conta disso, ele não pode voltar ao país sob risco de ser preso.

'Era uma vez em Hollywood' conta com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt no elenco e chega aos cinemas brasileiros no dia 15 de agosto.