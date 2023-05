Mulher é morta a facadas no bairro da Liberdade; ex é suspeito

Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas na madrugada desta quinta-feira (25), no bairro da Liberdade. O genro dela, de 18 anos, também foi esfaqueado. O suspeito pelo crime, segundo testemunhas, é o ex-companheiro de Natalina dos Santos.

O crime aconteceu na Rua Alto do Bom Gosto, quando o homem invadiu a casa e iniciou uma briga com Natalina. No meio da confusão, ele a atacou com golpes de faca.

(Foto: Reprodução/TV Bahia)

O genro da vítima, identificado como Marcos Felipe, tentou ajudar Natalina e também foi esfaqueado. Ele está no Hospital Ernesto Simões Filho, para onde Natalina também chegou a ser socorrida. Ela não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil disse que o crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia confirma que há indícios de autoria e motivação, mas não confirmou que o agressor é o ex de Natalina, nem o nome dele.

Natalina deixa quatro filhas.