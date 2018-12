Mulher que esfaqueou colega por causa de batata frita tem prisão preventiva decretada

Após confessar que esfaqueou as costas de uma colega de trabalho em um hotel no bairro do Itaigara, em Salvador, a ajudante de cozinha Gilmara Vasconcelos Azevedo passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Horácio Moraes Pinheiro, nesta quinta-feira (13). O caso aconteceu na noite de terça (11), após um desentendimento por conta de batatas fritas.

Após a decisão judicial, ela foi encaminhada para o Centro de Observação Penal (COP), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde cumprirá a medida cautelar até passar por julgamento.

Segundo a delegada Maria Selma, titular da 16ª Delegacia (Pituba), a vítima do ataque foi Cláudia Oliveira Silva, 44 anos, que antes de ser atacada chegou a discutir com Gilmara. Esta, segundo a versão de Cláudia, em depoimento, não tinha autorização para fritar as batatas.

A discussão esquentou e as duas auxiliares de cozinha começaram a trocar ofensas verbais durante o serviço.

Ainda segundo a delegada, Gilmara contou em depoimento que começou a “escutar uma voz na cabeça afirmando para pegar uma faca e aplicar nas costas da vítima”.

Foi então que, segundo a alegação da agressora no depoimento à polícia, decidiu obedecer a voz que escutara: pegou uma faca e atacou a colega de trabalho sem dar chance de defesa. Não há informações sobre o estado de saúde de Cláudia.