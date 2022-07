Mulher trans morta no Largo do Tanque é sepultada em Salvador

O corpo da mulher morta a facadas e encontrada no Largo do Tanque, em São Caetano, foi sepultado nesta quinta-feira (28). O velório de Deyse Anne França foi realizada no início da tarde, no Cemitério Municipal de Brotas.

Deyse Anne, que era uma mulher trans, foi encontrada morta na última terça (26) na Avenida San Martin. Segundo a família da vítima, ela vivia sob constantes ameaças e violência doméstica do companheiro.

"Ele prendia ela dentro de casa, impedia ela de estudar, e ela sempre me ligava dizendo que estava cansada e queria terminar. Quando o pai dela faleceu, ele teve uma crise de ciúmes no enterro, levou ela pro fundo do cemitério e começou a espancar ela", relata Ednaldo dos Anjos, tio da vítima.

A família acredita que o homem tenha sido o autor do crime. No entanto, a Polícia Civil ainda não identificou nenhum suspeito. A motivação e autoria seguem sendo investigadas. Procurada, a corporação diz que não há nenhuma atualização sobre o caso e que testemunhas estão sendo ouvidas.