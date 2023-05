Multicampeã no tênis, Serena Williams anuncia segunda gravidez

A ex-tenista Serena Williams anunciou que está grávida do seu segundo filho. A revelação foi feita na noite de segunda-feira (1º), durante o Met Gala, em Nova York. Ao anunciar que será mãe novamente, Serena derrubou os rumores recentes de que estaria planejando voltar às quadras.

"Me senti muito feliz quando Anna Wintour convidou a nós três para vir ao Met Gala", disse Serena aos repórteres na entrada do grande evento que arrecada fundos para o Metropolitan Museum of Art (MET), um dos principais museus dos Estados Unidos, localizado em Nova York.

Nas imagens, Serena aponta para o ventre, em referência à gravidez, ao lado do marido, o empresário Alexis Ohanian. Eles são pais de Alexis Olympia Ohanian, primeira filha do casal, nascida em 2017. Serena tem 41 anos.

O anúncio praticamente acaba com todos os rumores recentes de que ela estaria planejando seu retorno às quadras. O assunto foi alimentado pela própria Serena em postagens nas redes sociais no início do ano.

Em março, ela publicou mensagem alegando que estava com saudades do tênis. "Todos os dias sinto falta de jogar. Então penso em treinar oito horas por dia... não é tudo tão ruim, não é ?". No mês seguinte, postou uma foto com uniforme, sentada na beira de uma quadra.

Serena abandonou o circuito no US Open do ano passado. Sua aposentadoria foi decretada com a eliminação na terceira rodada diante da australiana Ajla Tomljanovic. O anúncio de que seria sua última temporada já havia sido feito no início do ano.

Em longe carta publicada na revista Vogue, um mês antes, ela antecipara a aposentadoria e os planos de ampliar sua família.