Mundo digital: o que os streamings mudam na indústria do entretenimento?

Com os cinemas fechados, o hábito de assistir séries e filmes dentro de casa se tornou bastante comum, contribuindo para o crescimento dessas empresas de serviço online

É muito provável que você tenha a assinatura de uma ou mais plataformas de streaming em casa. Ou, pelo menos, tenha aproveitado para experimentar o serviços dessas empresas, principalmente após o começo da pandemia.

A grande prova é que no Oscar de 2022, que acontece neste domingo, dia 27 de março, quase todas as produções indicadas a maior premiação do cinema estão disponíveis nas plataformas de streaming.

Mas será que isso significa alguma coisa? O que essa realidade muda para você, consumidor, e para quem produz e dirige as produções no cinema? Neste 42º episódio do O Que a Bahia Quer Sabes, o podcast de reportagens especiais do Correio recebe o repórter de cultura da casa, Roberto Midlej, para debater o impacto do serviço de streaming na indústria cinematográfica e no nosso dia a dia.

Se antes o ritual de ir ao cinema era a única forma de poder acompanhar filmes famosos, com atores renomados, gigantes do ramo, como a Netflix e Amazon Prime vem mostrando que é possível realizar grandes obras sem, necessariamente, exibir nas telonas.

O cineasta Cláudio Marques, proprietário do Cine Meta Glauber Rocha, em Salvador, participa do programa e fala sobre as principais diferenças que marcam essas duas ferramentas do audiovisual. Será que existe uma diferença entre filmes do streaming e filmes do cinema tradicional?

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

E no público? Há uma mudança de perfil social e econômico entre quem assina os pacotes online e acompanha de casa os lançamentos, e de quem ainda prefere ir rotineiramente no cinema? Para responder essas questões, o podcast recebe a pesquisadora, publicitária, mestre e doutoranda em Cultura e Sociedade, Milene Moura.

Milene, com o olhar de pesquisadora, explica porque alguns públicos dão preferência aos filmes dentro de casa do que ir aos cinemas, afinal, boa parte das pessoas aprendeu a se entreter sozinho durante os tempos mais duros de isolamento.

No fim do programa (a partir de 22:30), Roberto Midlej ainda destaca quais são os principais destaques da cerimônia do Oscar 2022, apontando os favoritos nas principais categorias. Não perca e vem fazer sua aposta aqui também!

O programa teve produção de Roberto Midlej e Vinícius Harfush, que também foi o responsável pela narração e edição do episódio.

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.

Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:





Spotify:

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.





Apple Podcasts:

Para ouvir diretamente no Apple Podcasts, clique aqui.





Castbox:

Para ouvir diretamente no Castbox, clique aqui.





Deezer:





Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.





Google Podcasts:





Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui.





Outros aplicativos





Para ouvir no Stitcher, clique aqui.

Para ouvir no Pocket Casts, clique aqui.

Para ouvir no Breaker, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.