Museu do Videogame Itinerante chega a Salvador

O Museu do Videogame Itinerante chega neste sábado (24), ao Shopping Barra, com mais de 300 consoles das mais diversas gerações. Além da exposição, o eventos terá torneios de jogos antigos e atuais, concurso de cosplay e uma área com PlayStation VR (realidade virtual), Nintendo Switch e simuladores de corrida.

Além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, como o Telejogo PhilcoFord, Atari 2600, Nintendinho 8 bits, Master System e Mega Drive, além do Magnavox Odyssey, o primeiro console fabricado no mundo.

Na área do PlayStation VR, os visitantes poderão experimentar, gratuitamente, a nova tecnologia de realidade virtual para os consoles PlayStation 4. Para os amantes da Nintendo, o evento terá uma área dedicada ao Switch, novo equipamento da companhia japonesa, que será uma mistura de console e portátil. Os visitantes poderão conhecer e experimentar, ainda, o novo console da Microsoft: o Xbox One X.

Para aqueles que curtem dançar, uma outra atração no evento será o palco Just Dance. Nele, o jogador é desafiado a imitar os mesmos movimentos de dançarinos profissionais virtuais.

Serviço

O quê: Museu do Videogame Itinerante

Onde: Shopping Barra (Praça Euvaldo Luz)

Quando: De sábado, dia 23 de agosto, até dia 8 de setembro. Segunda a sábado das 9h às 22h; aos domingos, das 13h às 21h.

Ingresso: Grátis