Musical conta história de mulher pioneira no universo do cacau 

A trajetória de Maria José Lessa de Moraes, uma das primeiras mulheres a se destacar no mundo masculino dos coronéis do cacau, inspira o musical Vovó era Preta: Uma Luz a Seguir, que será apresentado nesta quinta (29), às 19h, no canal do YouTube do Teatro Gamboa.

Com direção de Jackson Costa, o espetáculo narra a história da mulher negra que viveu nos anos 40, no recém- fundado município de Ipiaú, na Zona Cacaueira baiana, e protagonizou uma história marcada por pioneirismos nos debates de gênero e racial.

Em cena, atriz e cantora Rachel Lessa, neta de Maria José Lessa, interpreta onze canções inéditas, que reúne diferentes personagens para contar a história de Zezé Lessa, como era chamada. Além de assumir os negócios da família, ela teve sua trajetória marcada também pela relação com a comunidade, com construção de fábricas, casa assistencial e escola.

“A ideia é unir crônica, música e poesia para contar essa história real, marcada por protagonismo e com apoio de toda sociedade. As músicas vão dos ritmos nordestinos aos africanos, como uma ponte entre a cultura baiana e a ancestralidade africana”, explica Rachel, que assina também o roteiro, concepção, direção musical e as composições - com parceiros como Fred Demarca, Pedro Hoisel, Juvino Filho e Léo de Freitas. O roteiro tem revisão da historiadora Celeste Barreto.

Após a exibição do espetáculo, haverá um bate-papo com a equipe, no perfil @vovoerapreta, no Instagram.Amanhã, às 19h, no YouTube do Teatro Gamboa. Contribuição voluntária do público.