Músicos testam positivo para covid-19 e concerto Sinfonia Ufba Eterna é adiado

O concerto da estreia mundial da Sinfonia Ufba Eterna, do maestro Fred Dantas foi adiado. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (17), depois de oito músicos da Orquestra Sinfônica da Ufba (Osufba) testarem positivo para Covid-19. Não há uma nova data.

A apresentação aconteceria nesta sexta-feira (18), às 19h, no Museu de Arte Sacra da Ufba, apresentando a composição Sinfonia Ufba Eterna, música em quatro movimentos para orquestra sinfônica, composta por Fred Dantas e dedicada à Universidade Federal da Bahia.

Professor na Escola de Música e primeiro trombone da Orquestra Sinfônica da Ufba, Fred Dantas compôs a Sinfonia Ufba Eterna no auge da pandemia.

O evento marcaria o 12º concerto da Osufba em 2022 e estava programada a execução da Sinfonia N0 88, de Franz Joseph Haydn, do Concertino para Clarineta, de Francisco Mignone, tendo como solista Hudson Ribeiro, da Sinfonia Ufba Eterna, com Fred Dantas e do Concertstück Nº 1 para Clarineta e Clarone, com Hudson Ribeiro e Patrícia Perez.