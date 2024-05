ENTRETENIMENTO

Novo 'The Office' é confirmado e terá criador da versão com Steve Carell

O seriado foi originalmente criado no Reino Unido, mas se tornou um fenômeno com a versão norte-americana

Estadão

Publicado em 9 de maio de 2024 às 10:26

The Office Crédito: Divulgação/NBC

A plataforma de streaming Peacock anunciou nesta quarta-feira, 8, que vai começar a produzir uma nova versão para a série The Office. O seriado foi originalmente criado no Reino Unido, mas se tornou um fenômeno com a versão norte-americana, estrelada por Steve Carell.

Segundo o Deadline, Greg Daniels, criador da versão dos EUA, vai produzir a nova série inspirada no universo de The Office. Ele terá a parceria de Michael Koman, escritor do Saturday Night Live.

A produção, que ainda não tem nome oficial, vai acompanhar a equipe de documentários que filmou a empresa Dunder Mifflin em busca de um novo tema. Eles, então, descobrem um jornal do meio-oeste que está prestes a falir e precisa contratar repórteres voluntários. The Office foi uma das séries responsáveis por consagrar o formato de "falso documentário" no audiovisual.