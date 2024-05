APÓS POLÊMICA

Baby do Brasil volta a Salvador para show inédito na Concha Acústica

Apresentação acontece no dia 25 de maio

Publicado em 9 de maio de 2024 às 07:38

Baby do Brasil Crédito: Divulgação

Depois de várias apresentações pelo Brasil e Estados Unidos, chegou a vez de Salvador conferir toda a musicalidade e irreverência de Baby do Brasil no show inédito da sua nova turnê intitulada “Baby do Brasil in Concert”.

A apresentação acontece no dia 25 de maio, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) e terá início às 19 horas. Os ingressos já podem ser adquiridos no site da Sympla e na bilheteria.

O repertório desta nova turnê reúne meio século de carreira em quase duas horas de apresentação, com hits como “Telúrica”, “Sem pecado e sem juízo”, “Planeta Vênus”, “Cósmica”, “Seus olhos”, “Masculino e Feminino”, entre outros. Tudo com novos arranjos e uma nova roupagem. Do repertório dos Novos Baianos, claro que não pode faltar “A Menina Dança”, “Acabou Chorare”, “Tinindo e Trincando”, “Dê um rolê”, entre outros.