AINDA SEM DATA

Show de Adelmário Coelho na Concha Acústica é adiado

O evento não vai mais acontecer no dia 30 de abril por conta de problemas operacionais

O show de Adelmário Coelho, que homenagearia os 30 anos da carreira do cantor, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) foi adiado. O forrozeiro anunciou através das redes sociais que o evento não vai mais acontecer no dia 30 de abril, por conta de problemas operacionais. Ainda não há uma nova data.