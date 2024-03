FORRÓ DE QUALIDADE

Adelmario Coelho comemora 30 anos de carreira com show na Concha Acústica

Um dos mais importantes intérpretes de forró do Brasil, o cantor e compositor baiano Adelmario Coelho vai comemorar os 30 anos de carreira na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, no dia 30 de abril, a partir das 19h.