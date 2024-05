CULTURA

Salvador terá festival dedicado ao reggae neste final de semana; confira a programação

Com uma programação diversificada, o Festival Salvador Cidade Reggae promete movimentar a capital baiana neste final de semana. O evento acontece neste sábado (11), a partir das 15h30, na área externa do Espaço Cultural da Barroquinha, próximo à Praça Castro Alves. A entrada é gratuita.

A cantora Nelma Marks, uma das atrações do evento, destacou o momento para celebrar o Dia Nacional do Reggae: “O reggae tem uma importância muito forte na minha vida, e o Festival Salvador Cidade Reggae é um momento de tributo a essa cultura, um momento de valorização dos nossos artistas. Eu me sinto muito gratificada por estar presente nesta edição. Estamos preparando um festival maravilhoso para o público e espero que seja uma edição repleta de boas vibrações”, comentou.