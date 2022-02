Mutirão para emissão de RG e CNH chega a postos SAC dos bairros de Salvador

Os cidadãos que buscam os postos SAC localizados nos bairros de Salvador ganham mais um dia para emissão de RG e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O mutirão do SAC chega aos postos Cajazeiras, Comércio, Pau da Lima, Pernambués, Periperi, Pituaçu e Liberdade, além de Simões Filho, na Região Metropolitana (RMS); e ainda Conquista I e II, e Feira II, no interior.

A 3ª edição do Mutirão do SAC acontece nos dois próximos sábados (19 e 26). A ação visa ampliar o atendimento a RG e CNH, que são os serviços mais procurados na Rede SAC. O atendimento é 100% agendado e o agendamento prévio deve ser feito através do SAC Digital. Para isso, é só baixar o aplicativo ou acessar o site e escolher o horário para se dirigir ao posto escolhido.

Vale ressaltar que os sete postos de Salvador e o de Simões Filho vão abrir somente para RG e CNH (emissão e entrega), sendo que para buscar o documento que já está pronto não precisa fazer agendamento. As taxas dos serviços serão cobradas normalmente, exceto a emissão da 1ª via de RG, que é gratuita.

É importante lembrar que para acessar os postos da Rede SAC é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19, e estar sem sintomas gripais. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Confira a lista dos postos do mutirão nos sábados (19 e 26):

- SAC Cajazeiras: Estrada do Coqueiro Grande (Fazenda Grande III). De 8h às 12h

- SAC Comércio: Prédio do Instituto do Cacau. De 8h às 12h

- SAC Liberdade: Shopping Liberdade. De 9h às 13h

- SAC Pau da Lima: Maxxi Atacadão. De 8h às 12h

- SAC Periperi: Empresarial Innovarcenter (Praça da Revolução). De 8h às 12h

- SAC Pernambués: Mercado Todo Dia. De 8h às 12h

- SAC Pituaçu: Terminal de Integração Pituaçu. De 8h às 12h

- SAC Simões Filho: Shopping Multicenter Empresarial. De 8h às 12h

- SAC Conquista I: Rua Rotary Clube (próximo ao Fórum). De 8h às 12h

- SAC Conquista II: Boulevard Shopping. De 8h às 12h

- SAC Feira II: Rua Vasco Filho (Rodoviária). De 8h às 12h