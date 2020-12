Na Cidade Tricolor, elenco do Bahia faz último treino de 2020

O último do dia de 2020 foi marcado por trabalho no Bahia. Na manhã desta quinta-feira (31), o elenco tricolor voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo e deu continuidade na preparação para a partida contra o Grêmio, no próximo dia seis, pelo Brasileirão.

Na última atividade do ano, os jogadores iniciaram o dia com um trabalho na academia. Logo depois, os atletas foram para o campo e os auxiliares Pedro Gama e Dado Cavalcanti comandaram um treino técnico e tático com foco na marcação alta e saída de bola sob pressão.

Assim como vem acontecendo desde o início da semana, os garotos Thiago, Patrick de Lucca e Luiz Felipe, que fazem parte da equipe sub-20, treinaram com o grupo principal. Eles devem ser utilizados por Dado Cavalcanti na sequência da temporada.

Após o treino os jogadores foram liberados. O elenco folga nesta sexta-feira (1º) e volta aos trabalhos no sábado (2).