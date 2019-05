Na Série D, Juazeirense ganha em casa e assume liderança do grupo

Uma semana após o caso de injúria racial contra o goleiro Deijair, a Juazeirense reencontrou os goianos da Aparecidense. Desta vez, quem se deu melhor foi o Cancão de Fogo, que marcou o único gol do jogo com Clebson logo aos 5 minutinhos da primeira etapa.

O triunfo levou a Juazeirense aos 7 pontos e, consequentemente, à liderança provisória do grupo A9. Isso porque o time de Juazeiro tem um jogo a mais que a Itabaiana-SE, que ocupa o terceiro lugar com seis pontos e enfrenta o lanterninha do grupo, o Interporto-TO, nesse domingo (26), às 16h.

Bahia de Feira perde em casa

Como diz o jargão popular, Feira de Santana ofereceu ‘um sol para cada cabeça’ na tarde deste sábado (25). E sob o solão de 31ºC, Bahia de Feira e América de Natal entraram em campo pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Quem se deu melhor foi a equipe visitante, que venceu por 2x1 em plena Arena Cajueiro, e deixou o Tremendão em apuros dentro do certame.

O início da partida foi vantajoso para o América, que marcou logo aos 11 minutos do primeiro tempo com Adriano Alves. Porém, não demorou muito para o Bahia de Feira empatar. Aos 24, Cazumba marcou um golaço de falta, no ângulo do gol adversário, e deixou tudo igual no jogo. Já no segundo tempo, foi a vez de Adriano Pardal marcar a virada do América de Natal, aos 23 minutos.

Com o resultado, o Bahia de Feira se mantém em 3º lugar no grupo A6 da Série D, com 4 pontos, em situação delicada, e enfrenta o Serrano-PB no próximo sábado (1), no Estádio Amigão, em Campina Grande. É vencer ou vencer.