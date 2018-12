Nação Zumbi e Rael estreiam no Festival de Verão

sábadoA fusão de ritmos da Nação Zumbi também estará presente no primeiro dia do Festival de Verão. A banda pernambucana, que influenciou os cariocas do Planet Hemp a misturarem variações da música brasileira às diversas ramificações do rock no início dos anos 90, estreia no evento apresentando sucessos de sua carreira de quase 30 anos.



Como em 2018 a Nação Zumbi não fez shows em Salvador, a apresentação no FV18 é bastante aguardada pelos fãs, que apostam na apresentação de algumas faixas do disco Radiola NZ Volume 1, lançado há um ano. Dedicado inteiramente a covers, o álbum traz versões ousadas de sucessos cantados por Gilberto Gil, Roberto Carlos, Tim Maia e até mesmo pelos Beatles e por David Bowie.



Músicas como Maracatu Atômico, Da Lama ao Caos, A Praieira, Um Sonho, Novas Auroras e Fome de Tudo não devem ficar de fora do repertório. A Nação Zumbi é a quarta atração a subir no palco da Arena Fonte Nova. Antes, se apresentam Rael, Anitta e Natiruts.



Abertura

Abrindo a programação, o rapper paulista Rael também faz sua estreia no evento. Ele apresenta o show Coisas do Meu Imaginário, com o qual vem rodando o país desde março do ano passado.



O trabalho concretiza mais um passo do rapper em direção a uma sonoridade mais pop, mas sem perder suas ligações com o hip hop e com as diversas vertentes da música brasileira que ele já explora desde o início de sua carreira solo.



Com quase 20 anos de carreira, Rael consegue agradar os velhos fãs e cativar novos em um show equilibrado que mescla sucessos como Envolvidão, Rouxinol, Aurora Boreal, Hoje É Dia de Ver e O Hip Hop É Foda.



“Para pensar o show, entrei no estúdio com a minha banda e foi uma outra imersão, eu redescobri o disco, pude enxergá-lo por outra perspectiva, ver outras possibilidades que essas músicas oferecem ao vivo. Agora veio o EP, que complementou tudo isso. Estou feliz com o que temos construído nos palcos por aí”, diz Rael sobre a turnê.