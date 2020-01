Nadal arrasa e Sharapova é eliminada em estreia na Austrália

Sem sustos, o espanhol Rafael Nadal estreou com vitória no Aberto da Austrália, nesta terça-feira (21), em dia sem chuvas e de programação normal - na segunda (20), 32 partidas foram adiadas em razão do mau tempo. O número 1 do mundo, e atual vice-campeão em Melbourne, derrotou o boliviano Hugo Dellien com direito a um "pneu", pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/0, em 2h02min de duelo.



Franco favorito contra o 73º do ranking, Nadal terminou o jogo com 38 bolas vencedoras, contra 15 do rival. E 21 erros não forçados, contra 34 do sul-americano. No entanto, foi irregular no saque. Foram cinco aces e o mesmo número de duplas faltas. Além disso, faturou oito quebras de serviço, em 18 chances. O espanhol sofreu duas quebras na partida.



Na segunda rodada, o tenista da Espanha vai encarar o argentino Federico Delbonis, que avançou na chave ao superar o português João Sousa também por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7/2).



Líder do ranking, Nadal busca em Melbourne seu segundo título do Aberto da Austrália e o 20º de Grand Slam. Se isso acontecer, o espanhol vai igualar o recorde do suíço Roger Federer. No entanto, ele diz que este não é o seu foco.



"Eu não ligo para ter 20, 15 ou 16 títulos. Eu ligo apenas para continuar tentando, curtindo a minha carreira no tênis. Eu não estabeleci a meta de chegar a 20. Se eu alcançar, será fantástico. Se chegar a 21, melhor ainda. Se eu mantiver os 19, estarei super feliz por tudo que fiz na minha carreira. Eu não penso muito no futuro", declarou.



Atual número quatro do mundo, o russo Daniil Medvedev também venceu na estreia, porém cedendo set. O atual vice-campeão do US Open, derrotado justamente por Nadal naquela final, venceu o norte-americano Frances Tiafoe por 3 a 1, com parciais de 6/3, 4/6, 6/4 e 6/2.



O austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev, 5º e 7º do ranking, também avançaram. Thiem bateu o francês Adrian Mannarino por 6/3, 7/5 e 6/2. Zverev despachou o italiano Marco Cecchinato por 6/4, 7/6 (7/4) e 6/3. Na segunda rodada, o tenista da Áustria enfrentará o convidado local Alex Bolt.



Já o suíço Stan Wawrinka (15º cabeça de chave) precisou de quatro sets para superar o bósnio Damir Dzumhur por 7/5, 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4. Seu próximo adversário será o italiano Andreas Seppi.



O francês Gael Monfils (10º) bateu o taiwanês Yen-Hsun Lu por 6/1, 6/4 e 6/2, enquanto o italiano Fabio Fognini (12º) superou o americano Reilly Opelka por 3/6, 6/7 (3/7), 6/4, 6/3 e 7/6 (10/5).



Também avançaram nesta terça-feira o argentino Diego Schwartzman, os locais Nick Kyrgios, John Millman, Jordan Thompson e Alexei Popyrin, o letão Ernests Gulbis, o belga David Goffin, o japonês Tatsuma Ito, o italiano Jannik Sinner, o alemão Peter Gojowczyk, o esloveno Aljaz Bedene e os espanhóis Jaume Munar e Alejandro Davidovich Fokina, o chileno Christian Garin, o croata Marin Cilic, o canadense Milos Raonic e os russos Karen Khachanov e Andrey Rublev.

FEMININO

Atual campeã de Wimbledon, a romena Simona Halep levou um susto em sua estreia no Aberto da Austrália, nesta terça-feira. A ex-número 1 do mundo sofreu uma lesão no punho direito ainda no set inicial contra a norte-americana Jennifer Brady, mas conseguiu seguir em quadra e venceu o duelo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1, em 1h36min.



A terceira colocada do ranking levou o susto ao fim do primeiro set, ao escorregar em quadra e cair sobre o braço direito. Ela recebeu atendimento médico em quadra, mas caiu de rendimento ao voltar ao jogo. Após seguidos erros, perdeu o saque. No entanto, não desistiu, devolveu a quebra e ainda levou a melhor no tie-break.



Mesmo com dores, a romena terminou o jogo com 20 bolas vencedoras, contra 24 da rival. E apenas 23 erros não forçados, contra 35 da americana. A favorita obteve cinco quebras de saque na partida e perdeu o serviço por duas vezes. Na segunda rodada, Halep vai enfrentar a britânica Harriet Dart, atual 173º do mundo e que veio do qualifying.



A romena não foi a única favorita a vencer na estreia. A checa Karolina Pliskova, atual número dois do mundo, bateu a francesa Kristina Mladenovic por 6/1 e 7/5. Na sequência, ela enfrentará a alemã Laura Siegemund, que avançou ao superar a norte-americana CoCo Vandeweghe por 6/1 e 6/4.



Número cinco do mundo, a ucraniana Elina Svitolina avançou à segunda rodada ao superar a britânica Katie Boulter por 6/4 e 7/5. Ela enfrentará agora a norte-americana Lauren Davis.



A suíça Belinda Bencic, 7ª do mundo, passou pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 6/3 e 7/5. Sua próxima adversária será a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros de 2017. A tenista da Letônia bateu a russa Liudmila Samsonova por 6/1 e 6/4.



Já a espanhola Garbiñe Muguruza, ex-número 1 do mundo, fez uma estreia improvável nesta terça. Levou um "pneu" no set inicial da americana Shelby Rogers, que saiu do qualifying, mas depois buscou a virada: 0/6, 6/1 e 6/0.



A decepção do dia coube à russa Maria Sharapova. Ela foi eliminada logo na estreia, como já acontecera em Wimbledon e no US Open do ano passado, ao ser batida pela croata Donna Vekic por 6/3 e 6/4. Com a queda precoce, a ex-líder do ranking deve cair do 145º posto do ranking para o Top 300.



Ainda nesta terça-feira, avançaram na chave feminina a alemã Angelique Kerber, a local Ajla Tomljanovic, a eslovena Polona Hercog, as americanas Madison Keys, Danielle Collins e Alison Riske, a holandesa Kiki Bertens, a holandesa Arantxa Rus, a russa Svetlana Kuznetsova, a grega Maria Sakkari, a italiana Camila Giorgi e a francesa Alize Cornet.