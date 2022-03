'Não sou Rambo, mas estou bem com armas', diz tenista ucraniano

O exército ucraniano ganhou mais um reforço do mundo dos esportes nos últimos dias. Aposentado no início do ano, o agora ex-tenista Alexandr Dolgopolov se alistou, fez treinamento para aprender a usar as armas e já está em Kiev para lutar ao lado dos compatriotas contra a invasão da Rússia.

Aos 33 anos, Dolgopolov deixou o circuito profissional neste ano após enfrentar uma série de lesões nas últimas temporadas. Ele tem três títulos de nível ATP no currículo, chegou a ocupar o posto de número 13 do mundo em 2012 e alcançou as quartas de final do Aberto da Austrália, um ano antes.

Nos últimos dias, o ucraniano vem contando um pouco sobre sua vida de soldado. Numa das publicações nas redes sociais, exibiu seu "novo equipamento" de trabalho: um colete à prova de balas, capacete, arma pesada e munições. "Costumavam ser raquetes e cordas, agora é isso", afirmou o ex-atleta, referindo-se ao armamento.