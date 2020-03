Napoli desiste de voltar aos treinamentos após chuva de críticas

A Itália registrou mais 602 mortes por coronavírus nesta segunda-feira (23) e superou a marca de seis mil vítimas da Covid-19 em seu território. É o país onde a doença mais matou em todo o mundo. Mesmo com os altos números, a Napoli queria retornar aos seus treinamentos na próxima quarta-feira (25). Não vai mais.

O clube emitiu um comunicado na tarde desta segunda (23) cancelando as volta das atividades. O clube italiano sofreu uma pressão gigantesca depois de fazer o anúncio, na última sexta-feira (20), de reinício dos trabalhos.

“O Napoli anuncia que todas as atividades esportivas estão suspensas até nova data. O retorno aos treinos será decidido a partir da evolução do combate ao Covid 19.”, disse o comunicado.

Ao todo, a Itália já registrou 6.077 mortos vítimas do coronavírus. O número de infectados é superior a 50 mil pessoas. Foram mais 4.289 casos desde o último domingo.

???? O @sscnapoli_br anuncia que todas as atividades esportivas estão suspensa até nova data. O retorno aos treinos será decidido a partir da evolução do combate ao Covid 19.



???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Gp2rYA9a5k — SSC Napoli Oficial (@sscnapoli_br) March 23, 2020

Outro clube da primeira divisão italiana, a Lazio também adiou a volta aos treinos. O time da capital italiana voltaria ainda nesta segunda-feira. Agora não há mais prazo para volta.

A definição saiu após membros da comissão técnica, diretoria e funcionários realizarem uma videoconferência. Com isso, os jogadores seguem em isolamento.

Contudo, o presidente da Lazio não quer esperar até o próximo dia 4 de abril, prazo inicial da paralisação dos campeonatos na Itália, para retornar aos treinamentos. O jornal 'Corriere dello Sport' afirma que o mandatário, chamado Claudio Lolito, deseja que o elenco se divida em grupos para treinar em horários de diferentes. Além disso deseja fazer um controle de temperatura no Centro de Treinamento para que os atletas fiquem por lá o menor tempo possível.

Por fim, o Cagliari também adiou o seu retorno. A orientação é que os jogadores sigam realizando atividades em isolamento até o dia 31 de março, quando o clube voltará a se posicionar.

A Lazio é vice-líder do campeonato Italiano com 62 pontos - um a menos que a líder Juventus. O torneio está paralisado desde o dia 9 março por conta do surto do coronavírus no país europeu.