Natan Rodrigues está na final e busca o bi do Bahia Juniors Cup

Natan Rodrigues pode fazer história no Bahia Juniors Cup. O baiano derrotou, nesta sexta-feira (27), o paulista Nicolas Zanelatto por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, e garantiu vaga na grande final da 35ª edição do torneio. Campeão no ano passado, o tenista pode se tornar o primeiro homem a vencer duas vezes a categoria mundial do evento.

A disputa pelo primeiro lugar será contra o paraense Joaquim de Almeida, neste sábado (28), a partir das 10h30, no Clube Bahiano de Tênis. "Sempre bom jogar uma final, faz tempo que não jogo uma decisão, a último foi aqui, então estou bem contente e vou em busca desse título", afirmou Natan.

O baiano e o paraense já se encontraram nas quartas de final do campeonato do ano passado, com vitória de Natan. "Ganhei duro no segundo set ano passado. Ele está em uma semana muito boa, está bem intenso, competitivo, com atitude boa na quadra. Vou ter dificuldades", analisa.

Entre as mulheres, uma brasileira e uma uruguaia estão na final: Sofia Mendonça e Guillermina Grant. O jogo também será sábado (28), mas mais cedo que o masculino: às 9h.

A primeira, que é gaúcha, avançou após bater a japonesa Mao Mushika, sexta favorita, de 14 anos, por um duplo 6/2. Será sua primeira final de torneio mundial na carreira.

Já Guillermina, considerada favorita ao título, garantiu a vaga na decisão depois de ganhar da irmã gêmea de Mao, Mio Mushika, terceira cabeça de chave, por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (9/7), 2/6 e 6/3.

Ao todo, o campeonato teve a participação de atletas de 11 países. Os pontos valem no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis e a competição já teve passagens de nomes como Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni e André Sá.