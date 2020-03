NBA: Donovan Mitchell é o 2º jogador do Utah Jazz a pegar coronavírus

Donovan Mitchell é o segundo jogador do Utah Jazz a testar positivo para coronavírus. O anúncio, nesta quinta-feira, foi feito pelo próprio jogador por intermédio das redes sociais. "Obrigado a todos que estão entrando em contato desde que ouviram as notícias sobre o meu teste positivo", escreveu o atleta, de 23 anos.

"Estamos aprendendo mais sobre a seriedade dessa situação e espero que as pessoas possam continuar a se educar e perceber que eles precisam se comportar com responsabilidade, tanto por sua própria saúde quanto pelo bem-estar daqueles ao seu redor."

O outro jogador dos Jazz diagnosticado com coronavírus foi Rudy Gobert, que deu positivo na quarta-feira. Segundo uma matéria de Adrian Wojnarowski, da ESPN, "os jogadores do Utah Jazz disseram que Rudy Gobert foi descuidado no vestiário tocando em outros jogadores e em seus pertences".

Gobert, de 27 anos, foi visto tocando no microfone de todos os repórteres, na segunda-feira, durante uma entrevista coletiva. Sua ação foi considerada como sendo uma brincadeira.

Jogadores e funcionários do Utah Jazz permanecem em quarentena em um hotel em Oklahoma City até serem obtidos os resultados de todos os testes de coronavírus. O jogo de quarta-feira entre Oklahoma e Utah foi adiado.

A direção da NBA orientou às equipes que enfrentaram os Jazz nos últimos dez dias que elas devem ficar em quarentena. Desde o último dia 2, Utah jogou contra Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons e Toronto Raptors.

Toda a temporada da NBA está adiada, sem data prevista para o retorno dos jogos. As disputas do basquete universitário, a NHL (liga de hóquei), a MLS (futebol, torneios de tênis de ATP também tiveram suas programações interrompidas.