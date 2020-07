Netflix anuncia que The Crown terá mais uma temporada

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (9) que The Crown terá uma sexta temporada. Embora esse fosse o número originalmente planejado, a gigante do streaming havia anunciado que a série terminaria na quinta temporada.

O criador e principal roteirista da série, Peter Morgan, explicou a decisão. "Quando começamos a discutir as storylines para a quinta temporada, logo se tornou claro que para fazer justiça à riqueza e complexidade da história, iríamos precisar voltar ao plano original e fazer seis temporadas".

Três temporadas já foram ao ar. As duas primeiras trazem a rainha Elizabeth II interpretada por Claire Foy. Na terceira, assumiu Olivia Colman, que agora ficará no papel por uma temporada a mais, explicou a Netflix, antes de passar a coroa para Imelda Staunton, que viverá a rainha no final.

No início deste mês, a Netflix havia anunciado que a atriz Lesley Manville, indicada ao Oscar pelo filme "Trama Fantasma", será a última princesa Margaret. A princesa foi vivida por Vanessa Kirby nas duas primeiras temporadas - ela chegou a ganhar um Bafta pela interpretação. Depois, foi a vez de Helena Bonham Carter, que está atualmente na série.

A quarta temporada de The Crown deve estrear ainda este ano, mas não tem data prevista até agora.