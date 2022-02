Neto cria polêmica com mãe de Abel Ferreira; Palmeiras repudia

O apresentador Neto se envolveu em uma grande polêmica com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, nesta quinta-feira (24). A confusão teve troca de farpas generalizada, envolvendo os dois, o clube e até um patrocinador do programa Os Donos da Bola, da TV Band.

Tudo começou quando o treinador português cutucou jornalistas durante a entrevista coletiva de quarta-feira (23), após o empate por 2x2 entre Athletico-PR e Palmeiras, pela Recopa Sul-Americana. Na ocasião, Abel elogiou quem fala do "jogo jogado", e disse que até os pais dele opinam sobre o "jogo falado".

"Fico contente quando jornalistas entendem o jogo jogado. O jogo falado até meu pai e minha mãe falam. O jogo jogado só quem realmente estuda. Não fiz curso de jornalismo, não falo de jornalista. Mas jornalistas falam de treinadores sem o curso de treinador", disse Abel.

Neto não gostou da declaração do técnico do Palmeiras. E, durante o programa Os Donos da Bola desta quinta (24), criticou o português.

"Quando ele coloca a mãe no meio, eu já fico bravo. A mãe é uma coisa sagrada. 'A minha mãe sabe de futebol'. A sua mãe seria tão covarde quanto você para enfrentar o Chelsea? Talvez sua mamãe não seria. Para mim, você foi covarde. Você acha que é colonizador. E quando faz isso, é porque está indo embora. E coloca a culpa na imprensa, no jornalista. [...] Se o Abel perder esse título [da Recopa Sul-americana], vai ter cobrança em cima dele, eu acho que ele vai embora", continuou.

O comentário de Neto não caiu bem, e ele foi bombardeado de críticas nas redes sociais. O Palmeiras também reagiu, e repudiou a declaração do apresentador.

"Na ânsia de criticar o Palmeiras e assuntos que envolvem o #MaiorCampeãoDoBrasil, o ex-jogador que tem o privilégio de ancorar um programa em TV aberta citou pejorativamente um familiar do nosso treinador, atentando de forma rasteira contra quem nem sequer está no futebol", publicou o Palmeiras.

Lamentamos profundamente a falta de educação do apresentador, o mau exemplo para a sociedade, sobretudo o público jovem, e o desperdício de um espaço nobre em uma concessão pública. — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 24, 2022

"Lamentamos profundamente a falta de educação do apresentador, o mau exemplo para a sociedade, sobretudo o público jovem, e o desperdício de um espaço nobre em uma concessão pública. Repudiamos veementemente o ocorrido e prestamos solidariedade ao nosso comandante, orgulho do Palmeiras e de Portugal", acrescentou o clube.

Depois do comunicado do Palmeiras, Neto foi ao Twitter se defender. "Vi agora uma carta de repúdio da assessoria do Palmeiras. Disseram que ofendi a mãe do técnico Abel Ferreira. Quem assistiu ao programa Os Donos da Bola sabe que isso não aconteceu. Quem colocou a mãe na história foi o próprio Abel ao ser grosseiro e desrespeitoso com a imprensa", afirmou.

Vi agora uma carta de repúdio da assessoria do @Palmeiras. Disseram que ofendi a mãe do técnico Abel Ferreira. Quem assistiu o programa @OSDONOSDABOLA sabe q isso NÃO aconteceu. Quem colocou a mãe na história foi o próprio Abel ao ser grosseiro e desrespeitoso com a imprensa. — Craque Neto 10 (@10neto) February 24, 2022

"Aliás, mais uma vez. Para mim, fico com a sensação que a assessoria do clube quer fazer média com a torcida (porque está pressionada!), e a torcida que inventou essa bobagem não assistiu ao programa. Vou colocar aqui o trecho: tirem suas conclusões!", completou Neto.

Aliás, mais uma vez. Pra mim fico com a sensação que a assessoria do clube quer fazer média com a torcida (porque tá pressionada!) e a torcida que inventou essa bobagem não assistiu o programa. Vou colocar aqui o trecho: tirem suas conclusões! https://t.co/48huWnmhLz — Craque Neto 10 (@10neto) February 24, 2022

Patrocinadora se envolve

No meio da confusão, uma das patrocinadoras do programa Os Donos da Bola anunciou que está de olho na polêmica. Nas redes sociais, Futfanatic postou que as falas de Neto serão analisadas e que, caso sejam consideradas preconceituosas, a empresa poderá tomar alguma medida.

"A FutFanatics não compactua com qualquer tipo de preconceito e acreditamos no respeito ao próximo acima de tudo, independente de time, nacionalidade e/ou opinião. Estamos analisando para tomar as devidas providências", informou.