Ney em Alto Mar: confira detalhes do luxuoso cruzeiro de Neymar

O atacante Neymar irá deixar os gramados por um breve período e terá seu próprio cruzeiro marítimo temático no mês de dezembro. O atacante estará presente no evento, segundo divulgado em suas próprias redes sociais, que acontece entre os dias 26 e 29 de dezembro deste ano.

De acordo com a publicação na conta oficial do craque brasileiro no Instagram, o "cruzeiro mais esperado de todos os tempos" partirá do Porto de Santos em 26 de dezembro e voltará à cidade em que o jogador despontou para o futebol no dia 29 do mesmo mês

"O design clássico e a fabricação primorosa dos nossos navios oferecem detalhes espetaculares como deslumbrantes escadas adornadas com cristais Swarovski e uma piscina com uma mágica borda 'infinita'", diz o vídeo promocional do MSC.

O evento será realizado em um luxuoso navio modelo MSC Preziosa. A embarcação conta com 18 andares e suítes divididas em três categorias: cabines internas, externas com janela ou varanda. Também há opções de suítes tamanho família e cabines premium.

A passagem mais barata custa R$ 4.299, enquanto a mais cara sai por R$ 6.396. O cruzeiro conta com diversas opções de entretenimento, como cinema em 4D, boliche, cassino, simulador de Fórmula 1, piscinas e teatro. Shows de música devem ser anunciados em breve.