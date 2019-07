Neymar e Marta ficam fora da premiação de melhor do mundo da Fifa

Nem Marta, nem Neymar, nem ninguém. Nenhum jogador brasileiro foi indicado pela Fifa ao prêmio de melhor jogador do mundo, que será eleito pela entidade em setembro. São dez indicados entre os homens e 12 entre as mulheres.

Surpresa maior é a não indicação de Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo, inclusive no ano passado. Na última Copa do Mundo, em junho, ela atingiu o recorde de 17 gols e se tornou a maior artilheira dos Mundiais, entre ambos os naipes.

O mesmo aconteceu com o atual vencedor da premiação masculina, o croata Luca Modric. Após uma temporada ruim com o Real Madrid, ele sequer foi indicado ao top 10. Por sinal, nenhum jogador do clube espanhol na última temporada está na disputa. Em 2018, a premiação de Modric, impulsionada pelo vice-campeonato mundial da Croácia, interrompeu o reinado de Messi e Cristiano Ronaldo, que dividiram os prêmios de 2008 a 2017 - cada um venceu cinco vezes..

Já Neymar, pelo segundo ano consecutivo, não conseguiu fazer uma boa temporada com o PSG. Apesar do título francês, o time foi mal na Liga dos Campeões da Europa. Ainda assim, seu colega de time Mbappé foi indicado.

Cristiano Ronaldo e Messi integram a lista, que tem destaque para três jogadores campeões da Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool: o zagueiro Van Dijk e os atacantes Salah e Mané.

No feminino, destaque para as americanas. As campeãs da Copa do Mundo, neste mês, na França, colocaram quatro entre as 12 indicadas: as atacantes Megan Rapinoe e Alex Morgan e as meio-campistas Rose Lavelle e Julie Ertz. Rapinoe e Lavelle marcaram os gols da vitória por 2x0 na final contra a Holanda.

A definição dos indicados ao prêmio da Fifa se deu pelo desempenho esportivo entre 16 de julho de 2018 e 19 de julho deste ano. Os dez nomes serão colocados em votação, sendo que a participação popular tem peso semelhante ao de especialistas da comunidade do futebol - jornalistas e capitães e treinadores das seleções nacionais. Os três finalistas serão anunciados posteriormente, e a entrega dos prêmios está agendada para 23 de setembro, em Milão.

Os 10 indicados:

Cristiano Ronaldo (Portugal) - Juventus

Frenkie de Jong (Holanda) - Ajax / Barcelona

Matthijs de Ligt (Holanda) - Ajax / Juventus

Eden Hazard (Bélgica) - Chelsea / Real Madrid

Harry Kane (Inglaterra) - Tottenham

Sadio Mané (Senegal) - Liverpool

Kylian Mbappé (França) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) - Barcelona

Mohamed Salah (Egito) - Liverpool

Virgil van Dijk (Holanda) - Liverpool

As 12 indicadas:

Lucy Bronze (Inglaterra) - Lyon

Julie Ertz (Estados Unidos) - Chicago Red Stars

Caroline Graham Hansen (Noruega) - Wolfsburg / Barcelona

Ada Hegerberg (Noruega) - Lyon

Amandine Henry (França) - Lyon

Sam Kerr (Austrália) - Chicago Red Stars / Perth Glory

Rose Lavelle (Estados Unidos) - Washington Spirit

Vivianne Miedema (Holanda) - Arsenal

Alex Morgan (Estados Unidos) - Orlando Pride

Megan Rapinoe (Estados Unidos) - Reign

Wendie Renard (França) - Lyon

Ellen White (Inglaterra) - Birmingham City / Manchester City