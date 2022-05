Neymar é o 4º em lista de atletas mais bem pagos do mundo; veja

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, é o quarto atleta mais bem pago do mundo. É isso que afirma a revista Forbes, que divulgou um ranking com os 10 astros do esporte que mais lucraram nos últimos 12 meses.

O camisa 10 é o único brasileiro da lista e, segundo a publicação, teve faturamento anual de US$ 95 milhões (R$ 488 milhões). O ranking é liderado por Lionel Messi, também do PSG: US$ 130 milhões (R$ 667,86 milhões) em ganhos brutos.

Embora a Forbes estime que o salário do astro argentino tenha caído US$ 22 milhões (R$ 113,02 milhões) em relação ao seu último ano com o Barcelona, a revista afirma que houve aumento nos patrocínios. Assim, ele igualou o valor de 2021 - quando ficou na segunda colocação, atrás de Conor McGregor, lutador de MMA e estrela do UFC.

Atrás de Messi neste ano, está LeBron James, estrela da NBA e do Los Angeles Lakers, com US$ 121,2 milhões. Fechando o top 3, aparece Cristiano Ronaldo em terceiro, com US$ 115 milhões (R$ 590,8 milhões).

Coletivamente, os dez atletas mais bem pagos do mundo faturaram US$ 992 milhões (R$ 5,09 bilhões) nos últimos 12 meses, segundo as estimativas. É uma queda de 6% em relação a 2021, quando o registro foi de US$ 1,05 bilhão (R$ 5,39 bilhões).

Segundo a Forbes, a lista inclui todos os prêmios em dinheiro, salários e bônus ganhos entre 1º de maio de 2021 e 1º de maio de 2022. A revista também afirma que os ganhos fora de campo equivalem a uma estimativa, assim como quaisquer negócios operados pelos atletas, com base em conversas com especialistas do setor. Não estão incluídos, porém, pagamentos de impostos e a agentes e empresários.

Os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2022:

1. Lionel Messi, US$ 130 milhões (R$ 667,86 milhões)

Em campo: US$ 75 milhões (R$ 385,30 milhões)| Fora do campo: US$ 55 milhões (R$ 282,58 milhões)

Idade: 34 | Esporte: Futebol | Nacionalidade: Argentina

2. LeBron James, US$ 121,2 milhões (R$ 621 milhões)

Em quadra: US$ 41,2 milhões (R$ 210 milhões) | Fora de quadra: US$ 80 milhões (R$ 409,90 milhões)

Idade: 37 | Esporte: Basquete | Nacionalidade: EUA

3. Cristiano Ronaldo, US$ 115 milhões (R$ 589 milhões)

Em campo: US$ 60 milhões (R$ 307,42 milhões) | Fora de campo: US$ 55 milhões (R$ 281,80 milhões)

Idade: 37 | Esporte: Futebol | Nacionalidade: Portugal

4. Neymar, US$ 95 milhões (R$ 486 milhões)

Em campo: US$ 70 milhões (R$ 358,66 milhões) | Fora do campo: US$ 25 milhões (R$ 128 milhões)

Idade: 30 | Esporte: Futebol | Nacionalidade: Brasil

5. Stephen Curry, US$ 92,8 milhões (R$ 475 milhões)

Em quadra: US$ 45,8 milhões (R$ 234,67 milhões) | Fora de quadra: US$ 47 milhões (R$ 240,81 milhões)

Idade: 34 | Esporte: Basquetebol | Nacionalidade: EUA

6. Kevin Durant, US$ 92,1 milhões (R$ 471 milhões)

Em quadra: US$ 42,1 milhões (R$ 215 milhões) | Fora de quadra: US$ 50 milhões (R$ 256,19 milhões)

Idade: 33 | Esporte: Basquetebol | Nacionalidade: EUA

7. Roger Federer, US$ 90,7 milhões (R$ 464,72 milhões)

Em quadra: US$ 0,7 milhão | Fora de quadra: US$ 90 milhões (R$ 461,14 milhões)

Idade: 40 | Esporte: Tênis | Nacionalidade: Suíça

8. Canelo Alvarez, US$ 90 milhões (R$ 461 milhões)

No ringue: US$ 85 milhões (R$ 435 milhões) | Fora do ringue: US$ 5 milhões (R$ 25,6 milhões)

Idade: 31 | Esporte: Boxe | Nacionalidade: México

9. Tom Brady, US$ 83,9 milhões (R$ 425 milhões)

Em campo: US$ 31,9 milhões (R$ 158 milhões) | Fora do campo: US$ 52 milhões (R$ 266 milhões)

Idade: 44 | Esporte: Futebol | Nacionalidade: EUA

10. Giannis Antetokounmpo, US$ 80,9 milhões (R$ 409 milhões)

Em quadra: $ 39,9 milhões (R$ 199 milhões) | Fora de quadra: US$ 41 milhões (R$ 210 milhões)

Idade: 27 | Esporte: Basquetebol | Nacionalidade: Grécia