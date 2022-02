Neymar é o jogador que mais sofre faltas na Europa; veja ranking

O atacante Neymar tem que lidar com muitas críticas ao longo de sua carreira. E uma das mais constantes é sobre a fama de 'cai cai' do brasileiro. Mas um levantamento feito pela BeSoccer Pro, especializada em estatísticas de futebol, indica que o camisa 10 do Paris Saint-Germain é, de fato, caçado em campo.

Segundo o estudo, Neymar foi o jogador que mais sofreu faltas desde 2016 entre aqueles que atuam em clubes das principais ligas da Europa. A análise levou em consideração jogos oficiais por seleções e de clubes da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.

Ao longo do período, o atacante sofreu 1040 faltas. É uma média de 4,39 faltas sofridas a cada 90 minutos. Em segundo lugar, aparece o craque Lionel Messi, companheiro do brasileiro no PSG. Segundo o ranking, o argentino tem 839 faltas sofridas, com uma média de quase metade de Neymar: 2,54 por partida.

O pódio dos "mais caçados" é completado pelo italiano Andrea Belotti, do Torino, e pelo inglês Jack Grealish, do Manchester City, que dividem o terceiro lugar com 747 faltas.

"Não é achismo... Neymar é mesmo o jogador que mais sofre faltas entre as principais ligas da Europa, segundo levantamento da empresa de estatísticas BeSoccer Pro. O craque sofreu 1.040 faltas desde 2016... é muito, né?", compartilhou o perfil do site oficial de Neymar nas redes sociais.

O ranking dos jogadores mais caçados na Europa desde 2016