Neymar manda recado para Messi: 'Vou ser campeão e ganhar dele'

Argentina, Alemanha, Espanha e França. Para Neymar, esses são os principais adversários da Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar. O camisa 10 da equipe verde e amarela listou os favoritos durante entrevista concedida ao jornal britânico The Telegraph.

"A Copa do Mundo é uma caixa de surpresas. Existem seleções não tão acreditadas, mas que acabam indo bem longe. Mas acredito que os favoritos são Argentina, Alemanha, Espanha e França. Acho que esses quatro junto com o Brasil têm totais condições de chegarem à final", afirmou Neymar.

O atacante brasileiro também revelou uma resenha com dois companheiros do Paris Saint-Germain que também vão disputar o Mundial, o francês Kylian Mbappé e o argentino Messi.

"A gente conversa muito pouco sobre isso, mas às vezes falamos sobre nos cruzarmos na semifinal ou na final. Falo para o Messi que vou ser campeão e ganhar dele e damos risadas. Jogar com ele e com o Kylian é um prazer enorme. É sempre bom jogar ao lado dos grandes, sempre preferi isso porque as chances de ganhar são maiores", disse.

Aos 30 anos, a Copa do Mundo do Catar pode ser a última da carreira de Neymar. O craque falou sobre ainda não ter festejado uma taça do Mundial. "Copa do Mundo é o meu sonho maior, vou ter mais uma oportunidade e espero conseguir. Na minha carreira consegui coisas além da minha imaginação. Então, se acabasse hoje, eu ainda seria a pessoa mais feliz do mundo", disse.

Neymar está com a Seleção Brasileira em Turim, na Itália. A delegação viaja rumo a Doha, no Catar, no sábado (19). A estreia será contra a Sérvia, dia 24, às 16h (horário de Brasília). Camarões e Suíça também compõem o Grupo G.