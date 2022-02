Neymar revela um sonho 'impossível' de realizar e surpreende

Desde o início de sua carreira, Neymar convive com uma realidade de holofotes, glamour e fama. Se o cenário pode parecer perfeito para muita gente - ainda mais com as cifras milionárias que o jogador recebe -, para o camisa 10 do Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira, há um lado ruim.

Em entrevista ao TNT Sports, o atacante confessou que sente falta da privacidade fora dos campos. E revelou um sonho 'impossível' de realizar, justamente por ser tão famoso.

"Ir no shopping com o Davi [Lucca, seu filho], tomar um sorvete, é impossível fazer. Tem um lado bom de ser famoso e tem um lado ruim, tudo na vida é assim. Você não escolhe ser famoso, simplesmente acontece, ainda mais para um atleta. Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas não posso”, disse.

Apesar de lamentar não poder realizar o desejo, Neymar deixou claro que é grato por tudo que possui em sua vida.

“Não reclamo, só agradeço a Deus por tudo, pelo dom que ele me deu. Se hoje eu sou famoso, é porque as pessoas gostam de mim. Tento transmitir o carinho que as pessoas tem por mim da melhor forma possível, seja nas redes sociais ou pessoalmente”, afirmou.

O jogador também se derreteu por Davi Lucca, de 10 anos. "Ele não é vidrado em futebol como eu era com a idade dele, mas torce pelo pai e é um menino muito carinhoso. Gosta de ficar com a família e abraçar todo mundo. Quando menos se espera, ele solta uma frase que te deixa sem jeito. Você é adulto, tem que ser forte, e quebra suas pernas. É um menino muito especial e só tenho a agradecer pelo presente inesperado que ele me deu".