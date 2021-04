Neymar 'tira onda' após Supercopa: 'Inscrições do curso de pênaltis estão abertas'

A disputa de pênaltis travada entre Flamengo e Palmeiras na Supercopa do Brasil foi alvo de piadas de Neymar, jogador do PSG, neste domingo (11). O craque da seleção brasileira tirou sarro das sete cobranças perdidas pelos jogadores dos clubes brasileiros.

“Inscrições de curso de pênaltis estão abertas... Acesse o site neymarjr.com e adquira já sua vaga", publicou Neymar em seu Twitter, deixando claro em seguida que estava brincando e que foi um "jogão".

Ao ser questionado por um usuário que afirmou que Diego Alves, goleiro do Flamengo, pegaria uma cobrança do craque do PSG de olhos fechados, Neymar lembrou que já perdeu uma cobrança de penalidade para o goleiro rubro-negro.

"Pior que já pegou um", afirmou, se referindo ao jogo entre o Barcelona e o Valencia em 2016.