Nizan Guanaes celebra aniversário de Vik Muniz com homenagem em jornais

Apoiador de ideias inovadoras, principalmente em sua cidade Natal, Nizan Guanaes, em nome da sua N Ideias, homenageou Vik Muniz nesta segunda-feira (20), com um anúncio de página inteira nos jornais locais CORREIO e A Tarde e n'O Globo.



No anúncio, o publicitário celebra os 60 anos e a presença do artista na cidade, comparando-o a Carybé e Pierre Verger, criadores que, assim como Vik, se tornaram baianos na essência, escolhendo a cidade para viver e desenvolver. “De quando em quando esta cidade sortuda recebe um estrangeiro que vira mais Baiano que os baianos a ponto de não saber o que é ele e o que está cidade. Foi assim com Carybé, foi assim com Verger e é agora contigo. Sorte nossa ter você aqui pra sempre encrostado nas ribanceiras do Carmo, no meio da feira do povo, do teu povo”, diz o anúncio criado por Guanaes.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, Nizan revelou que não pôde estar presente no aniversário de Vik, mas que ele e a esposa Donata Meirelles não poderiam deixar de homenagear o artista plástico: “Ele é o novo Carybé. Eu não pude ir. Mandei um anúncio me representado”, afirmou.



Em tempo, no último sábado (18), o homenageado inaugurou a galeria “Lugar Comum” na Feira de São Joaquim.



