No 1º amistoso de Pirlo, Juventus goleia Novara com gol de CR7

No primeiro amistoso sob o comando de Andrea Pirlo, a Juventus não fez feio diante do novo treinador e derrotou o Novara, da terceira divisão italiana, por 5x0. O brasileiro Douglas Costa deu uma assistência e o astro Cristiano Ronaldo deixou o dele na partia disputada do CT do clube, em Turim.



Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, em bela finalização no canto direito do goleiro. Os outros quatro gols da goleada saíram na etapa final. Ramsey recebeu passe de Douglas Costa por elevação dentro da área e ampliou aos 11 minutos.



O croata Marko Pjaca fez o terceiro dez minutos depois e o jovem meio-campista Portanova fechou a conta com dois gols nos acréscimos para a Juventus. A equipe de Turim jogou o amistoso com seu novo terceiro uniforme laranja, pouco usual.



Os laterais Alex Sandro e Danilo foram titulares e saíram no segundo tempo, etapa em que Pirlo fez várias alterações, incluindo a entrada de Douglas Costa no lugar de Cristiano Ronaldo e de Arthur na vaga de Rabiot. O ex-meia do Barcelona fez sua estreia com a camisa da Juventus.



A "Velha Senhora" não tem mais amistosos programados antes da estreia do Campeonato Italiano, contra a Sampdoria, marcada para o próximo domingo (20), às 15h45, em Turim. A Juventus é a atual eneacampeã nacional, mas não foi bem na última temporada e contratou Pirlo para comandar uma reformulação de ideias e jogadores.