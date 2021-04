No Dia do Índio, Globo apresenta Falas da Terra

É nesta segunda-feira (19), Dia do Índio, a exibição do especial Falas da Terra, que traz o depoimento em primeira pessoa de 21 indígenas, colocando em evidência a pluralidade dos mais de 300 povos existentes no Brasil e sua diversidade cultural. O programa vai ao ar logo após o BBB21.

Os relatos permeiam diversas temáticas como a preservação da cultura, língua e costumes; a proteção do meio ambiente e da vida; o respeito à diversidade; as histórias de resistência e ativismo; a demarcação de terras e a invasão destes territórios.



Para Valdelice Verón Guarani Kaiowá, liderança indígena do povo Guarani Kaiowá, é importante que os brasileiros tenham consciência de que o Brasil vem depois dos povos originários: “Todas as narrativas são contadas pelos outros, não por nós. Portanto, é uma versão distorcida”.

Beto Marubo, membro da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, diz que falta vontade em apoiar a luta indígena: “ O que vem à mente de cada brasileiro é que os indígenas são preguiçosos, sem cultura, religião. Mas, hoje, temos indígenas em grande parte das universidades”.

Falas da Terra tem direção artística de Antonia Prado, roteiro assinado por Malu Vergueiro, consultoria de Ailton Krenak e coautoria de Ziel Karapató, Graciela Guarani, Olinda Tupinambá e Alberto Alvarez.