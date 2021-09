No hospital, Pelé aparece em foto de filha: 'Pronto para sair da UTI'

Após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no colón direito, Pelé está se recuperando bem. A notícia foi dada por Kely Nascimento, filha do Rei do Futebol, que publicou nesta segunda-feira (13) uma foto do pai no hospital e tranquilizou os fãs. Ela agradeceu as mensagens de apoio e disse que, em breve, o ex-jogador poderá ir para casa.

Pelé, que completa 81 anos no mês que vem, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 31 de agosto, para fazer exames de rotina. O tumor foi detectado, e o Rei foi submetido ao procedimento há mais de uma semana, no dia 4 de setembro.

"Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, todos os texts, DMs, zaps e emails carinhosos e preocupados que eu tenho recebido. Ainda não deu tempo de responder todos mas eu leio e me sinto abraçada!", escreveu Kely.

"Ele [Pelé] está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor e pronto para sair da UTI e logo logo ir para casa", acrescentou.

No dia 6 de setembro, o próprio Pelé publicou uma mensagem para agradecer pelo carinho. "Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos", escreveu.

Na última sexta-feira (10), o Rei voltou às redes sociais e postou mais um recado, mostrando otimismo na recuperação.

"Meus amigos, a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente!".