No paredão do bilhão, Felipe Prior perde disputa para Manu Gavassi e é 10º eliminado

Um país polarizado na hora da votação: assim pode ser resumido o paredão triplo, com uma baiana perdida no meio, mas que ficou dividido mesmo entre dois polos. De um lado, o engenheiro Felipe Prior; do outro, a atriz e cantora Manu Gavassi, que acabou levando a melhor numa disputa que bateu de longe o recorde de votos virtuais: 1.532.944.337 no total.

Enquanto a baianinha Mari Gonzalez teve menos de 1% da preferência para sair (0,76%), Prior levou a maior quantidade de votos contrários, com 56,73%. Manu teve 42,51%.

Durante a tarde, o apresentador Tiago Leifert chegou a entrar ao vivo para anunciar a marca de 1 bilhão de votos, que já havia passado 1,5 bilhão no início do programa. A votação havia sido aberta na noite de domingo.

"Esse paredão com clima de Copa do Mundo entre Felipe, Manu e Mari passou a marca de 1 bilhão de votos. Vocês votaram demais. Muito obrigado pelo engajamento absurdo que este paredão está causando. Continuem votando, ainda dá tempo de entrar muito mais votos (...) Tá entrando quase 1 milhão por minuto, é o show do bilhão", comemorou o apresentador.

Até então, o recorde era do paredão entre Gizelly, Guilherme e Pyong, com cerca de 416 milhões de votos. No dia 3 de março, o modelo foi eliminado.

Disputa entre dois mundos

Desde os primeiros minutos do paredão, começaram a viralizar diversos tweets antigos de Manu Gavassi dizendo que odiava futebol. O que parecia ser apenas um desabafo da jovem "fada sensata" ganhou ares premonitórios: foram justamente os jogadores que foram liderar o front e pedir a sua saída.

Com a parada das competições desportivas por conta do coronavírus, os fãs e atletas do esporte ficaram órfãos. Na falta do que fazer, eles se agarraram ao BBB20 por ser uma das poucas opções de entretenimento ainda disponíveis, fazendo com que esta edição ganhasse atmosfera de Ba-Vi.

Boleiros

A comunidade boleira imediatamente se enxergou em Prior e Babu, aficcionados por futebol e que, por diversas vezes, usam analogias futebolísticas para explicar o jogo. Prior virou El Mago, aquele que joga y joga, um apelido geralmente dado a jogadores de futebol. Babu virou Paizão. E os dois, juntos, formaram a dupla Pribu, embora as brigas dos últimos dias, inclusive uma nesta terça de eliminação.

Além disso os dois fizeram questão de mobilizar as suas torcidas e seus companheiros de time na missão. No caso de Gabigol, ele arrastou, dentre outros, Everton Ribeiro, Rafinha e até o uruguaio De Arrascaeta para o lado Pribu da Força. E, ao atrair as arquibancadas para o sofá, ficou difícil para as 'fadas' pois eles jogam no Flamengo, time de maior torcida do Brasil.

Já Richarlison levou a peleja no reality a níveis internacionais atraindo a torcida de Everton, clube que defende na Inglaterra. "Hi Everton's fans. Vote for Manu, she doesn't like football" (olá torcida do Everton. Vote na Manu, ela não gosta de futebol), conclamou ele, gastando seu inglês.

Já no segundo tempo da campanha, um forte aliado entrou em campo. Neymar foi a seu Twitter declarar que enquanto o PSG não volta a jogar, seu time era o de Prior. "Fogo no parquinho", postou. Outros jogadores que entraram na onda foram os garotos do Real Madrid Rodrygo e Vinícus Júnior.

Disney

Se a presença massiva dos jogadores no BBB é novidade, o mesmo pode se dizer da ex-namorada e rival de Neymar na batalha. Bruna Marquezine, que antes criticava o programa, se tornou uma das maiores entusiastas desta edição do reality. A razão desta mudança da água pro vinho tem nome e sobrenome: Manu Gavassi, sua amiga de longa data.

Desde os primeiros dias do programa o assunto dominou as suas postagens. Até quando ela estava curtindo o Carnaval de Salvador, no Expresso 2222, não tirava o olho do celular pois era uma terça-feira e dia de paredão - que acabou culminando na eliminação de Bianca 'Boca Rosa' contra, coincidentemente, Prior. Já naquele paredão ela defendia a saída de El Mago.

Até a "dona da Disney", como a própria Bruna definiu, chegou a juntar ao time. Larissa Manoela, conhecida por ser grande frequentadora dos parques de Orlando, também declarou apoio à fada sensata.

"Já convoquei toda Disney para Manu Gavassi permanecer no jogo. Depois bora marcar de ir pra lá, hein", intimou a atriz. Outras atrizes e cantoras famosas também aderiram ao "team Disney", como Iza e Marina Ruy Barbosa.