Nordeste abre 10 mil vagas de emprego; maioria é em telemarketing

Um levantamento realizado pela Empregos.com.br e a Senior Index revelou que a região Nordeste concentra 6,73% das ofertas de trabalho do país, com 10,3 mil oportunidades de trabalho. As carreiras com maior número de vagas são as de telemarketing (1 mil) e logística (591), seguidas por telecomunicação (527), comércio (524) e serviços (488).

Doutora em Economia e professora de Economia na Unijorge, Juliana Guedes defende que a retomada da oferta de emprego na região ocorre em função da mitigação da pandemia, o retorno das empresas na modalidade presencial ou híbrida de trabalho, a PEC dos benefícios, com estímulos fiscais e transferência de renda para alguns segmentos da população.

A professora Juliana Guedes destaca a posição da capital baiana na oferta de empregos no Nordeste e pontua como a retomada da economia foi fundamental (Foto: Divulgação)

Ela cita ainda o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que mostra que a capital baiana segue líder na geração de emprego no Nordeste, criando 3.821 postos com carteira assinada em junho. “No acumulado do ano, o saldo é positivo, com 22.752 empregos formais. No mesmo período do ano passado o saldo foi de 15.227 empregos formais. No ranking nacional, Salvador está em 7º lugar na criação de postos de trabalho”, complementa.

O diretor-geral do Empregos.com.br. Leonardo Casartelli salienta que, hoje, a taxa de desemprego encontra-se no menor patamar dos últimos seis anos (9,3%). “Um dos fatores primordiais para esse resultado tão positivo é a reabertura econômica. Muitas vezes, os empresários tiveram que alterar suas estratégias para enfrentar a pandemia e, em muitos casos, reduzir o quadro de funcionários para fechar as contas do mês. Com o reaquecimento e o aumento das vendas, houve a contratação do nível pré-pandemia”, analisa.

Postos de trabalho

Para reforçar sua afirmativa, Casartelli salienta que, no momento, a Bahia está com 5,8 mil vagas de emprego disponíveis no portal Empregos.com.br. Metade da oferta na região nordeste. “Os setores mais aquecidos são telemarketing (1 mil), logística (591), telecomunicação (527), comércio (524) e serviços (488)”, afirma o representante da plataforma.

A professora Juliana Guedes destaca que, no âmbito nacional, os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados registraram saldos positivos em termos de criação de empregos formais, com destaque para o setor de serviços de 120.294 postos formais. “Já em Salvador, a construção civil foi o setor que mais contribuiu para o resultado positivo do primeiro semestre, com 7.411 vagas formais”, esclarece.

A Diretora Regional da LHH Nordeste Carla Verônica lembra que o segmento de produção, responsável por um grande volume de vagas de carteira assinada vem se recuperando gradativamente, visto que foi um dos que sofreu grande prejuízo no ápice da pandemia.

Oportunidades

Leonardo Casartelli acredita que os profissionais que procuram colocação ou recolocação encontrarão grandes oportunidades nesse momento, mas o candidato deve estar constantemente atualizado para garantir vagas disputadas. “É importante entender o que se está buscando e se está buscando um mercado adequado”, afirma, ressaltando que, hoje, as empresas não buscam trabalhadores apenas para realizar tarefas.

“Além das habilidades emocionais, como todos os colaboradores, profissionais da postura ativa e inteligência da comunicação, trabalham com eficiência em equipe e podem ajudar nos resultados da empresa”, diz o diretor.

Carla Verônica alerta para a importância do profissional fazer bom uso das redes sociais, a exemplo do Likendin, e se prepare para as entrevistas (Foto: Divulgação)

Carla Verônica ressalta a importância do profissional estar nas redes sociais, como por exemplo, o Linkedin, além de manter o perfil e currículo atualizados nos sites de recrutamento e seleção das empresas. “As empresas seguem esperando dos profissionais as competências técnicas para desempenho de sua função, mas desejam realmente que os mesmos demonstrem habilidades comportamentais compatíveis com o novo ambiente de trabalho”, diz. Para ela, o perfil que saiba conviver com o diferente, tenha capacidade de colaboração e protagonismo, comprometimento com o trabalho em equipe, mantendo sempre a curiosidade para novos aprendizados será sempre bem-vindo.

Para Juliana, também é importante se preparar para as entrevistas, utilizar networking, desenvolver novas habilidades, capacitação contínua e confiar no seu potencial, que são formas efetivas de potencializar as oportunidades na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho. “De uma forma geral, o perfil mais desejado é aquele que possui uma boa formação, capacidade de liderança, compatibilidade com os valores da companhia, visão estratégica de mercado, habilidade de relacionamento interpessoal, aberto a mudanças, criativo e proativo”, finaliza.

Números do crescimento

• Nordeste comporta 6,73% das vagas do país

• Salvador está em 7º lugar na criação de postos de trabalho

• A construção civil foi o setor que mais contribuiu para o resultado positivo do primeiro semestre, com 7.411 vagas formais